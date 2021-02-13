Анна Сола: готовилась к этой медали с начала сезона

Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала завоевание бронзовой медали на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).

Сола не допустила промахов на двух огневых рубежах и лидировала после «стойки». Но финишный круг спортсменка прошла медленнее соперниц, в итоге став бронзовым призёром. Победительнице норвежке Тириль Экхофф Сола на финише уступила 14,4 секунды.

«Пока, наверное, особо не осознала, но готовилась к этой медали, к хорошему результату с начала сезона. Хорошо, что получилось справиться именно в первом старте чемпионата мира.



Выдохнула, когда прошла мимо штрафных кругов: для меня это впервые в этом сезоне. Было желание бороться, но последний круг оказался очень тяжёлым. Сделала все, что могла.



После гонки делала закатку и мельком смотрела, кто там на финише, кто какой уходит после стрельбы. Потому что понимала: в случае чего, нужно идти на награждение (смеётся)», — приводит слова Сола «Прессбол».