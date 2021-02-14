Легрейд рассказал, возникают ли у него проблемы во взаимоотношениях с братьями Бё

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд поделился подробностями реакции Тарьея Бё после новости о непопадании в заявку команды на смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке (Словения), а также рассказал о взаимоотношениях с братьями Бё.
«Говорил ли мне что-нибудь Тарьей? Когда мы услышали решение тренера, он закричал: «Чёрт!» Но в тот же вечер мы вместе смеялись над этим. У нас есть правило — двое лучших в общем зачете попадают в смешанную эстафету. Поэтому никто не принял это на свой счёт. Тарьей — превосходный партнер по команде. Перед смешанной эстафетой он помогал мне в некоторых вопросах с винтовкой. Он нормально воспринял непопадание в состав на гонку.
Возникают ли проблемы с братьями Бё? Нет. У нас очень хорошие отношения. Конечно, никто не ожидал, что мы будем так близко. Но мы тренировались вместе всё лето, поэтому ни для кого не стало сюрпризом, что я могу хорошо стрелять. Летом я стрелял так же. Мы радуемся успехам друг друга», — приводит слова Легрейда «Матч ТВ».
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