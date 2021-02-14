Губерниев рассказал, что Анфиса Резцова извинилась перед ним
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о звонке трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.
«Сегодня звонила Анфиса Резцова, извинилась и всё такое… Сказала, что уважает… Вот оно как, ребята», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее было опубликовано открытое письма с критикой в адрес Губерниева, которое подписали ветераны биатлона Александр Привалов, Александр Тихонов, Геннадий Ковалёв, Юрий Колмаков, Анатолий Алябьев и Анатолий Хованцев.
Подпись Резцовой под текстом отсутствовала, однако впоследствии она заявила, что солидарна с подписавшимися.
Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).
Губерниев — об открытом письме в его адрес: враньё! Только вам меня не сожрать, подавитесь
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
11:25
-
11:02
-
10:38
-
10:02
- 13 февраля 2021
-
22:58
-
19:55
-
19:44
-
19:07
-
19:00
-
18:51
-
18:44
-
18:33
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:02
-
17:44
-
17:20
-
16:44
-
16:27
-
16:26
-
16:16
-
16:10
-
16:05
-
15:48
-
15:41
-
14:31
-
13:18
-
00:59
-
00:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам