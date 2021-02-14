Губерниев рассказал, что Анфиса Резцова извинилась перед ним

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о звонке трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.



«Сегодня звонила Анфиса Резцова, извинилась и всё такое… Сказала, что уважает… Вот оно как, ребята», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее было опубликовано открытое письма с критикой в адрес Губерниева, которое подписали ветераны биатлона Александр Привалов, Александр Тихонов, Геннадий Ковалёв, Юрий Колмаков, Анатолий Алябьев и Анатолий Хованцев.



Подпись Резцовой под текстом отсутствовала, однако впоследствии она заявила, что солидарна с подписавшимися.



Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).