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Губерниев рассказал, что Анфиса Резцова извинилась перед ним

Губерниев рассказал, что Анфиса Резцова извинилась перед ним
Биатлон 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о звонке трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

«Сегодня звонила Анфиса Резцова, извинилась и всё такое… Сказала, что уважает… Вот оно как, ребята», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее было опубликовано открытое письма с критикой в адрес Губерниева, которое подписали ветераны биатлона Александр Привалов, Александр Тихонов, Геннадий Ковалёв, Юрий Колмаков, Анатолий Алябьев и Анатолий Хованцев.

Подпись Резцовой под текстом отсутствовала, однако впоследствии она заявила, что солидарна с подписавшимися.

Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Губерниев — об открытом письме в его адрес: враньё! Только вам меня не сожрать, подавитесь
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