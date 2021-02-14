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«Или медаль, или ничего». Йоханнес Бё — о предстоящей гонке преследования на ЧМ

«Или медаль, или ничего». Йоханнес Бё — о предстоящей гонке преследования на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё поделились ожиданиями от гонки преследования, которая состоится сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Начало — в 15:15 мск.

«В наших планах — взять реванш за спринтерскую гонку. Очень надеемся, что у нас всё получится. Да, тогда нам не удалось подняться на подиум. Но сегодня у каждого из нас хорошие стартовые позиции», — приводит слова Тарьея Expressen.

«Легко сказать, что нам нужно выйти и отомстить, но сделать это не так просто. Конечно, буду стараться изо всех сил, как и другие ребята. Или медаль, или ничего. Мой план «Б» в спринте заключался в том, чтобы получить хорошую позицию в начале пасьюта», — сказал Йоханнес Бё.

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