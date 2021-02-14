«Или медаль, или ничего». Йоханнес Бё — о предстоящей гонке преследования на ЧМ
Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё поделились ожиданиями от гонки преследования, которая состоится сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Начало — в 15:15 мск.
«В наших планах — взять реванш за спринтерскую гонку. Очень надеемся, что у нас всё получится. Да, тогда нам не удалось подняться на подиум. Но сегодня у каждого из нас хорошие стартовые позиции», — приводит слова Тарьея Expressen.
«Легко сказать, что нам нужно выйти и отомстить, но сделать это не так просто. Конечно, буду стараться изо всех сил, как и другие ребята. Или медаль, или ничего. Мой план «Б» в спринте заключался в том, чтобы получить хорошую позицию в начале пасьюта», — сказал Йоханнес Бё.
Йоханнес Бё: русских мягко наказали. Должна быть более суровая мера
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
11:25
-
11:02
-
10:38
-
10:02
- 13 февраля 2021
-
22:58
-
19:55
-
19:44
-
19:07
-
19:00
-
18:51
-
18:44
-
18:33
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:02
-
17:44
-
17:20
-
16:44
-
16:27
-
16:26
-
16:16
-
16:10
-
16:05
-
15:48
-
15:41
-
14:31
-
13:18
-
00:59
-
00:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам