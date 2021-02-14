Экхофф: говорили, что я плохо выступаю в личных гонках на ЧМ, а теперь я это опровергла

Норвежка Тириль Экхофф поделилась эмоциями после победы в женской спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Отметим, что в последний раз золото в личных гонках на чемпионатах мира у Экхофф было в 2016 году в Хольменколлене (Норвегия).



«Прежде всего хотела бы поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Горжусь, что справилась с негативными эмоциями и преодолела себя. Боже мой, эмоции просто переполняют. Я очень счастлива и горжусь собой. Мне говорили, что плохо выступаю в личных гонках на чемпионатах мира, а теперь я это опровергла», — приводит слова Экхофф NRK.



Напомним, лучшей из россиянок в спринте стала Ирина Казакевич, которая финишировала 19-й. Светлана Миронова зашла на шесть штрафных кругов и не попала в число 60 сильнейших, которые выступят в гонке преследования.

Норвежка Экхофф выиграла спринт на ЧМ по биатлону, Казакевич — 19-я