Экхофф: говорили, что я плохо выступаю в личных гонках на ЧМ, а теперь я это опровергла

Норвежка Тириль Экхофф поделилась эмоциями после победы в женской спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Отметим, что в последний раз золото в личных гонках на чемпионатах мира у Экхофф было в 2016 году в Хольменколлене (Норвегия).
«Прежде всего хотела бы поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Горжусь, что справилась с негативными эмоциями и преодолела себя. Боже мой, эмоции просто переполняют. Я очень счастлива и горжусь собой. Мне говорили, что плохо выступаю в личных гонках на чемпионатах мира, а теперь я это опровергла», — приводит слова Экхофф NRK.
Напомним, лучшей из россиянок в спринте стала Ирина Казакевич, которая финишировала 19-й. Светлана Миронова зашла на шесть штрафных кругов и не попала в число 60 сильнейших, которые выступят в гонке преследования.
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