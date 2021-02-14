Текстовая онлайн-трансляция мужского пасьюта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

Сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт запланирован на 15:15 мск.
Первым из россиян на старт выйдет Эдуард Латыпов, ставший в спринте 10-м. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (19-й стартовый номер), Александр Логинов (26-й) и Антон Бабиков (53-й).
На чемпионате мира российские биатлонисты не завоевали пока ни одной медали. Первое место в медальном зачёте на данный момент занимает Норвегия — две золотые медали. Швеция с одним золотом и одной бронзой 2-я. Сборная Франции с двумя серебряными и одной бронзовой медалью замыкает тройку.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.
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