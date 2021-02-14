Немец Наврат выиграл гонку преследования на третьем этапе Kубка IBU, Поршнев — 15-й

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На третьем этапе кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия) завершилась гонка преследования у мужчин. Победу одержал немецкий биатлонист Филипп Наврат. Вторым финишировал представитель Германии Юстус Штрелов. Тройку лучших замкнул норвежец Сиверт Гутторм Баккен.



Лучший результат из россиян показал Никита Поршнев, финишировав 15-м.



Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км



1. Филипп Наврат (Германия) – 32.15,3

2. Юстус Штрелов (Германия) – отставание 14,8

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – +26,6

4. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) – +27,2

5. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – + 1.16,4

15. Никита Поршнев (Россия) – +1,54,0

18. Кирилл Стрельцов (Россия) – + 2.11,5

19 Василий Томшин (Россия) – + 2.13,8