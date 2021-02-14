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Немец Наврат выиграл гонку преследования на третьем этапе Kубка IBU, Поршнев — 15-й

Немец Наврат выиграл гонку преследования на третьем этапе Kубка IBU, Поршнев — 15-й
Биатлон / Кубок IBU 0
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На третьем этапе кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия) завершилась гонка преследования у мужчин. Победу одержал немецкий биатлонист Филипп Наврат. Вторым финишировал представитель Германии Юстус Штрелов. Тройку лучших замкнул норвежец Сиверт Гутторм Баккен.

Лучший результат из россиян показал Никита Поршнев, финишировав 15-м.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Филипп Наврат (Германия) – 32.15,3
2. Юстус Штрелов (Германия) – отставание 14,8
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – +26,6
4. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) – +27,2
5. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – + 1.16,4
15. Никита Поршнев (Россия) – +1,54,0
18. Кирилл Стрельцов (Россия) – + 2.11,5
19 Василий Томшин (Россия) – + 2.13,8

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 3, Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
14 февраля 2021, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Филипп Наврат
Германия
32:15.3
2
Юстус Штрелов
Германия
+14.8
3
Сиверт Гутторм Баккен
Норвегия
+26.6
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