Губерниев: Латыпов будет бороться за медаль в масс-старте и становится лидером сборной

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление россиян в пасьюте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Лучший результат показал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место.

«Латыпов — молодец! У него лучший результат в карьере на чемпионате мира. У Эдика видно движение вверх. Он будет бороться за медаль в масс-старте. Он становится лидером нашей сборной. Видна работа Каминского. Остальные подкачали, особенно в стрелковой части.



Сейчас смотрю ход и вижу, что Логинов прошёл очень хорошо. Латыпов проиграл ходом 56 секунд, а Логинов — 22. У Александра проблема в стрельбе. Считаю, у него проблемы в голове. Логинов мажет последним выстрелом и не может наладить это. Надеемся, наладит.



Гараничеву, чтобы попасть на эстафету, нужно быть в призёрах на индивидуальной гонке. Не верю, что он побежит эстафету, но будем за него болеть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.