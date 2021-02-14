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Гореева и Егорова завоевали медали в пасьюте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье

Гореева и Егорова завоевали медали в пасьюте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье
Биатлон / Кубок IBU 0
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Российские биатлонистки Анастасия Гореева и Анастасия Егорова завоевали серебряную и бронзовую медали в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).

Победительницей гонки стала немка Ванесса Фойгт. Россиянка Анастасия Шевченко заняла 11-е место, Екатерина Носкова — 13-е, Наталья Гербулова — 19-е. Остальные не попали в топ-20. Полина Шевнина пришла 23-й, Алина Кудисова — 24-й, Валерия Васнецова — 27-й.

Биатлон. Кубок IBU. Этап 3, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Ванесса Фойгт (Германия) — 27.57,5 (1)
2. Анастасия Гореева — + 30,8 (2)
3. Анастасия Егорова — +46,9 (2)...
11. Анастасия Шевченко — +1.40,7 (2)...
13. Екатерина Носкова — +1.56,7 (6)...
19. Наталья Гербулова (все — Россия) — +2.30,6 (3)

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 3, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Гонка преследования 10 км
14 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Ванесса Фойгт
Германия
27:57.5
2
Анастасия Гореева
Россия
+30.8
3
Анастасия Егорова
Россия
+46.9
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