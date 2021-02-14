Васильев: кажется, Логинов готовится к Олимпиаде, нынешний год для него проходящий
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении российского биатлониста Александра Логинова.
«У Логинова более глобальная позиция. Мне кажется, он просто готовится к Олимпиаде, нынешний год для него проходящий. Он сделал задел, хорошие объёмы работы, чтобы на следующий год сбросить объёмы и нарастить скорость. Очень хочу верить, что он пошёл по этому пути», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась гонка преследования. Александр финишировал 16-м. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Эдуард Латыпов, он пришёл к финишу седьмым.
Васильев: в таком режиме на Олимпиаде делать нечего, надо пересматривать подготовку
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
17:36
-
17:17
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:29
-
16:21
-
16:14
-
16:09
-
15:59
-
15:53
-
14:09
-
13:55
-
13:13
-
13:05
-
12:05
-
11:25
-
11:02
-
10:38
-
10:02
- 13 февраля 2021
-
22:58
-
19:55
-
19:44
-
19:07
-
19:00
-
18:51
-
18:44
-
18:33
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:21
-
18:17
-
18:16
-
18:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам