Васильев: кажется, Логинов готовится к Олимпиаде, нынешний год для него проходящий

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении российского биатлониста Александра Логинова.

«У Логинова более глобальная позиция. Мне кажется, он просто готовится к Олимпиаде, нынешний год для него проходящий. Он сделал задел, хорошие объёмы работы, чтобы на следующий год сбросить объёмы и нарастить скорость. Очень хочу верить, что он пошёл по этому пути», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоялась гонка преследования. Александр финишировал 16-м. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Эдуард Латыпов, он пришёл к финишу седьмым.