Латыпов — о 7-м месте в пасьюте на ЧМ: нужно было рисковать
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, Эдуард показал лучший результат среди россиян, финишировав седьмым.
«Доволен сегодняшним результатом. Была очень конкурентная борьба, при хорошей стрельбе я продвигался. Всегда видел впереди соперников, но со „стойкой“ немного не получилось. Нужно было рисковать. Но гонка была классной.
Сегодня чувствовал себя немного тяжеловато, из-за этого шёл своим темпом все круги. Особо не старался догонять. Последний круг шёл в одиночестве, не было борьбы, поэтому шёл спокойно. В целом небольшая тяжесть присутствовала», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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