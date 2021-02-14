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Латыпов — о 7-м месте в пасьюте на ЧМ: нужно было рисковать

Латыпов — о 7-м месте в пасьюте на ЧМ: нужно было рисковать
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, Эдуард показал лучший результат среди россиян, финишировав седьмым.

«Доволен сегодняшним результатом. Была очень конкурентная борьба, при хорошей стрельбе я продвигался. Всегда видел впереди соперников, но со „стойкой“ немного не получилось. Нужно было рисковать. Но гонка была классной.

Сегодня чувствовал себя немного тяжеловато, из-за этого шёл своим темпом все круги. Особо не старался догонять. Последний круг шёл в одиночестве, не было борьбы, поэтому шёл спокойно. В целом небольшая тяжесть присутствовала», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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