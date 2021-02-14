Самуэльссон рассказал, как он боролся с Йоханнесом Бё за второе место в пасьюте на ЧМ
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился эмоциями после выступления в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, Самуэльссон стал вторым, опередив норвежца Йоханнеса Бё на 0,8 секунды. Победу в гонке одержал французский биатлонист Эмильен Жаклен.
«Мне сказали, что Йоханнес был всего лишь в 20 метрах от меня, и тогда я подумал, что бронза тоже неплохой результат. Ведь известно, насколько хорош Йоханнес, он невероятно силён. Но мне показалось, что ему может не хватить времени, чтобы догнать меня.
Я заметил, что он тоже устал и что от меня требуется лишь предпринять последние усилия. И я невероятно горжусь тем, что мне это удалось», — приводит слова Самуэльссона SVT.
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