Чудов рассказал о прогрессе Латыпова на чемпионате мира по биатлону

Трёхкратный чемпион мира, глава Федерации лыжных гонок и биатлона Башкортостана Максим Чудов подвёл итоги мужской гонки преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который занял седьмое место. Александр Логинов финишировал 16-м.
«Могу отметить, что команда выступает по-разному, то есть нет одинакового уровня подготовки. Есть один или два человека, которые могут конкурировать сейчас на чемпионате, это Латыпов и Логинов. За Эдуарда мне приятно двойне, потому что он представляет на этих соревнованиях Республику Башкортостан. Приятно, что спортсмен в двух гонках подряд входит в десятку лучших. На сегодняшний момент он один из лидеров, что биатлонист и доказывает. На мой взгляд, он сильнее Логинова на сегодняшний день.
Как мы видим, Эдуард может одинаково хорошо выступать и в индивидуальных, и в контактных дисциплинах. Ранее он показал, что на четвёртом этапе может биться", — приводит слова Чудова РИА «Новости».
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