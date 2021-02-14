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Результаты мужской и женской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону 2021

Экхофф выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону, россиянок нет в топ-20
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу, как и накануне в спринте, одержала норвежка Тириль Экхофф. В споре за серебро сильнее была австрийка Лиза Тереза Хаузер. Бронзу завоевала француженка Анаис Шевалье.

Лучшая из россиянок Ирина Казакевич допустила три промаха и не вошла в топ-20.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 30.38,1 (2 промаха).
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – отставание +17,3 (1).
3. Анаис Шевалье (Фрация) — +33,0 (2)…
23. Ирина Казакевич (Россия) — +2.45,7 (3)...
29. Ульяна Кайшева (Россия) — +3.08,0 (3)...
40. Евгения Павлова (Россия) -+3.40,6 (3).

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Женщины. 10 км Гонка преследования
14 февраля 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
30:38.1
2
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
+17.3
3
Анаис Шевалье
Франция
+33.0
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