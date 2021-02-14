Экхофф выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону, россиянок нет в топ-20
На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу, как и накануне в спринте, одержала норвежка Тириль Экхофф. В споре за серебро сильнее была австрийка Лиза Тереза Хаузер. Бронзу завоевала француженка Анаис Шевалье.
Лучшая из россиянок Ирина Казакевич допустила три промаха и не вошла в топ-20.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 30.38,1 (2 промаха).
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – отставание +17,3 (1).
3. Анаис Шевалье (Фрация) — +33,0 (2)…
23. Ирина Казакевич (Россия) — +2.45,7 (3)...
29. Ульяна Кайшева (Россия) — +3.08,0 (3)...
40. Евгения Павлова (Россия) -+3.40,6 (3).
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
19:01
-
18:38
-
18:25
-
18:04
-
17:36
-
17:17
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:29
-
16:21
-
16:14
-
16:09
-
15:59
-
15:53
-
14:09
-
13:55
-
13:13
-
13:05
-
12:05
-
11:25
-
11:02
-
10:38
-
10:02
- 13 февраля 2021
-
22:58
-
19:55
-
19:44
-
19:07
-
19:00
-
18:51
-
18:44
-
18:33
-
18:29
-
18:25
-
18:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам