Экхофф выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону, россиянок нет в топ-20

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу, как и накануне в спринте, одержала норвежка Тириль Экхофф. В споре за серебро сильнее была австрийка Лиза Тереза Хаузер. Бронзу завоевала француженка Анаис Шевалье.

Лучшая из россиянок Ирина Казакевич допустила три промаха и не вошла в топ-20.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 30.38,1 (2 промаха).

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – отставание +17,3 (1).

3. Анаис Шевалье (Фрация) — +33,0 (2)…

23. Ирина Казакевич (Россия) — +2.45,7 (3)...

29. Ульяна Кайшева (Россия) — +3.08,0 (3)...

40. Евгения Павлова (Россия) -+3.40,6 (3).