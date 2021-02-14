Губерниев: мне сказали, что сборную России не пускали на стрельбище в Поклюке

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев подвёл итоги женской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Все три российские участницы допустили по три промаха. Лучшей была Ирина Казакевич, занявшая 23-е место.

«Казакевич — лучшая в нашей команде, в которую она, кстати, попала с большим трудом. Мы задавали вопросы тренерам… Да, мы первую половину чемпионата мира провели очень плохо: почти у всей команды ушла стрельба. Сегодня, например, Павлова натужно допустила три промаха… Мы психологически не готовы.

Люди, которые следили за подготовкой сборной, мне рассказали, что мы толком и потренироваться здесь не смогли: нас не пускали на стрельбище, потому что готовили трассу… Испытывали трудности с акклиматизацией. Выбор Поклюки — ошибка, поэтому нужно у тренеров спрашивать. Валерий Польховский настаивал на Поклюке — ему и отвечать. Такова жизнь.

С другой стороны, возможно, мы соберёмся из последних сил и блестяще проведём концовку ЧМ. Продолжаем верить, что чудо произойдёт. Но пока, к сожалению, мы тащим этот воз с дровами», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.