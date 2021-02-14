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Француженка Симон показала лучший ход в пасьюте, Казакевич уступила ей 54 секунды

Француженка Симон показала лучший ход в пасьюте, Казакевич уступила ей 54 секунды
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Француженка Жулия Симон была самой быстрой на лыжне в женской гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). При этом пять промахов не позволили Симон подняться выше 22-го места. Всего 0,3 секунды уступила француженке чешка Маркета Давидова, зашедшая на 4 штрафных круга и финишировавшая 32-й. Третий ход у Катарины Иннерхофер из Австрии, которая с пятью промахами стала 37-й.

Лучшей на лыжне из россиянок была Ирина Казакевич, проигравшая Симон 54,3 секунды. Это 31-й ход в гонке. Евгения Павлова уступила лидеру 55,8 сек., Ульяна Кайшева – 1 минуту 6,5 сек.

Напомним, что чемпионкой мира в пасьюте стала норвежка Тириль Экхофф. Ходом она проиграла Симон 19,5 сек. – это седьмой ход в гонке.

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