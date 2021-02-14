Француженка Симон показала лучший ход в пасьюте, Казакевич уступила ей 54 секунды
Француженка Жулия Симон была самой быстрой на лыжне в женской гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). При этом пять промахов не позволили Симон подняться выше 22-го места. Всего 0,3 секунды уступила француженке чешка Маркета Давидова, зашедшая на 4 штрафных круга и финишировавшая 32-й. Третий ход у Катарины Иннерхофер из Австрии, которая с пятью промахами стала 37-й.
Лучшей на лыжне из россиянок была Ирина Казакевич, проигравшая Симон 54,3 секунды. Это 31-й ход в гонке. Евгения Павлова уступила лидеру 55,8 сек., Ульяна Кайшева – 1 минуту 6,5 сек.
Напомним, что чемпионкой мира в пасьюте стала норвежка Тириль Экхофф. Ходом она проиграла Симон 19,5 сек. – это седьмой ход в гонке.
Главный русофоб мирового биатлона играючи разобрался с Бё! Наши могут только позавидовать
Мольбы биатлонным богам не помогли. Чуда не случилось. У России по-прежнему ноль медалей на чемпионате мира.
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
19:01
-
18:38
-
18:25
-
18:04
-
17:36
-
17:17
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:29
-
16:21
-
16:14
-
16:09
-
15:59
-
15:53
-
14:09
-
13:55
-
13:13
-
13:05
-
12:05
-
11:25
-
11:02
-
10:38
-
10:02
- 13 февраля 2021
-
22:58
-
19:55
-
19:44
-
19:07
-
19:00
-
18:51
-
18:44
-
18:33
-
18:29
-
18:25
-
18:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам