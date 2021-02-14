Васильев: Павлова – а-ля звезда: сразу три промаха. Полный непрофессионализм, безобразие!

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги женской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшая из россиянок Ирина Казакевич заняла 23-е место. Она, как и Евгения Павлова и Ульяна Кайшева, допустила три промаха в пасьюте.

«Когда нет хода, нет и стрельбы. Они бегут из последних сил, из глаз – искры, как они на рубеже будут себя показывать? Но ситуация с Павловой… Девочке надо что-то делать с головой! Как можно в идеальных условиях на первом же рубеже три промаха допускать? Как она пристреливалась? Такое себе позволяют только дети, начинающие биатлонисты, и то не все. А она а-ля звезда. И вот эта «а-ля звезда» – сразу три промаха. Это полный непрофессионализм! Если бы был ураганный ветер, порывы, но стреляли же сегодня без промахов! Значит, никаких проблем не было, всё нормально. Что это такое, это безобразие и недопустимое отношение к своему профессиональному делу, это невозможно. Причём дальше она пошла нормально! А все остальные – что от них ожидать? Казакевич? Это всё мёртвому припарка, 19-20-е места – мы на чемпионат мира разве за ними приехали? У Латыпова хотя бы какое-то движение вверх, а здесь ездят по 19-м местам. Жаль, что приходится говорить о негативе, я его ненавижу и сам по себе человек позитивный.

Конечно, надеюсь на эстафету. Прежде всего шансы есть там – и мужская и женская сборная у нас сбалансированы. Важно настроиться на ноль и без дополнительных патронов. Если им это удастся – не сомневаюсь, попадут на пьедестал.

Что касается итогов первой половины чемпиона мира, то очень хотелось чуда, но пока оно не свершилось. На протяжении всего сезона стабильности и результата не было, вот мы и рассчитывали только на чудо. Но унывать не будем, надо надеяться на наших спортсменов и желать им удачи. Хочется наконец-то позитива! Сейчас будет отдых, в классической гонке шансы есть. Они все умеют стрелять ноль, но на чемпионате мира почему-то не могут», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.