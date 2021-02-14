Владимир Драчёв: непонятно, какими методами реанимировать команду

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги первой половины чемпионата мира в Поклюке (Словения), которая завершилась для сборной России без медалей.
Перед днём отдыха лучшая из россиянок Ирина Казакевич стала 23-й в гонке преследования, допустив три промаха. Светлана Миронова и вовсе не сумела отобраться в пасьют, не закрыв шесть мишеней в спринте.
«Идёт ожесточённая борьба между Норвегией и Францией, шведы тоже подключились. Мы вообще достаточно блёкло выглядим: сегодня наши девушки финишировали далеко за двадцаткой лучших, да ещё и с огромным проигрышем. Даже непонятно, какими методами и чем реанимировать команду. Но будем ждать, ведь чемпионат мира длинный. Впереди целая неделя, где возможны всякие изменения. Надеемся и верим», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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