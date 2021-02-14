Драчёв: Экхофф уже несколько лет впечатляет непредсказуемостью и целеустремлённостью

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв высказал мнение, что основная проблема российских биатлонисток на чемпионате мира в Поклюке кроется в стрельбе.
Перед днём отдыха лучшая из россиянок Ирина Казакевич стала 23-й в гонке преследования, допустив три промаха. Светлана Миронова и вовсе не сумела отобраться в пасьют, не закрыв шесть мишеней в спринте.
«Наши девчонки испытывают проблемы со стрельбой не только сегодня, а в целом по ходу сезона. Сегодня, например, были сложные ветровые условия: даже лидеры по-разному реагировали и допускали промахи. Наши результаты — это, конечно, грустно, а что делать-то? Грустить? Мы смотрим и любуемся биатлоном как видом спорта. Лидеры устроили праздник с интереснейшей борьбой до последнего выстрела — за такими гонками очень приятно следить.
Что касается Экхофф, она уже несколько лет впечатляет своей непредсказуемостью и целеустремлённостью. Сравнивать с Рёйселанд её нельзя — абсолютно два разных типа людей. Тириль весёлая, жизнерадостная, никогда не унывающая. Например, может зайти на три штрафных круга в эстафете, но на следующий день завоевать золотую медаль. Наверное, это и есть самый главный принцип биатлона — сегодня ты можешь быть чемпионом, а завтра — за двадцаткой лучших. Унывать ни в коем случае нельзя», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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