Казакевич: меня нельзя назвать лидером сборной. Лидер — Миронова

Биатлонистка Ирина Казакевич, показавшая лучший результат среди россиянок в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке (23-е место), заявила, что не считает себя лидером национальной команды.

«Меня нельзя назвать лидером сборной. Лидер на данный момент — Светлана Миронова, хоть у неё и не сложились первые две гонки. Я просто новичок. Очень рада, что мне дали возможность выступить на чемпионате мира. Ещё пару лет назад я могла только мечтать об этом. Спасибо в первую очередь тренерам, которые дали мне эту возможность и возможность стартовать в спринтерской гонке. Для меня это очень важно в плане движения вперёд. Есть от чего отталкиваться. Хочу насладиться тем, что нахожусь здесь среди лидеров мирового биатлона.

Михаил Шашилов сказал, что я очень нервничала на «стойке» в пасьюте? На последней «стойке» — да. На самом деле была спокойна, но последние два выстрела, конечно, не доработала. Очень обидно за себя, что не справилась с последним кружком», — приводит слова Казакевич сайт «Матч ТВ».