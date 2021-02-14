Тихонов: Бабикова брали исключительно на эстафету. Зачем они его мучают?

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил недоумение участием российского биатлониста Антона Бабикова в спринте и гонке преследования. По мнению Тихонова, этот спортсмен рассматривался только как четвёртый участник эстафетного квартета.

«Бабикова брали исключительно на эстафету. Зачем они его мучают, зачем он стартует, тратит силы? Сколько можно его проверять? Нужно Бабикову дать отдохнуть до самой эстафеты, чтобы вообще не вставал на лыжи и не брал в руки винтовку. Пусть наши тренеры думают. Может, прочтут моё интервью и сделают, как надо.

На какой этап ставить Бабикова в эстафету? На первый, Елисеева нельзя ставить на первый, он там задохнётся. Его – на второй. Эстафета только 20 февраля, если Бабикову дадут отдохнуть три дня, он восстановится», — приводит слова Тихонова «Советский спорт».