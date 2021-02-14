Валерий Польховский ответил экспертам, критикующим подготовку сборной к ЧМ в Поклюке

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский выразил благодарность экспертам за критику команды и тренерского штаба во время чемпионата мира.

По мнению ряда экспертов, причина неудач биатлонистов национальной команды кроется в подготовке, проведённой на том же расположенном в горах стадионе, где проходит главный старт сезона.

«Скажу, что мы идём своим путём, и ряд команд идёт этим направлением вместе с нами. Думаю, что эти люди, которые много говорят, не знают, где команды проводят тренировки. Спасибо за такое пристальное внимание, за нами следят, а это хорошо. Значит, команда кого-то интересует.

Белорусы жили наверху, сборная Украины тоже как жила, так там и живёт. Также там живут норвежцы, они в гостинице, где располагаются наши девочки, но они провели сбор на 1400 метров в Обертиллиахе, потом приехали сюда на эту же высоту. В чём проблема, если мы так и остались здесь? Прежде, чем делать выводы, надо сделать сравнительный анализ.

С таким трудом я добивался этих мест для проведения сбора, хотел поблагодарить словенцев, что они помогли нам найти 16 мест наверху – это очень сложное дело. Сейчас все настроены на работу, понятно, что переживают тренеры, переживают спортсмены. Ну, разберёмся. Здесь комплексная причина, которую необходимо посмотреть.

Порядка 16 дней мы имели возможность тестировать трассу, а это никому не интересно. Вот что ещё хотел сказать: места обычно бронируются за год. Говорят, что можно было поселиться в городе Бледе – он внизу, а подниматься на тренировки нужно наверх. А, между прочим, это 93 поворота по серпантину, более 20 км в дороге каждый день. И почему-то об этом никто не говорит, одни тренеры болваны, да? Где тогда эти умные?" – приводит слова Польховского РИА «Новости».