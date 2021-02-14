Ирина Казакевич: если кто-то из нас выиграет гонку на ЧМ, то будет внутри петь гимн

Биатлонистка Ирина Казакевич, которая стала лучшей из россиянок в двух гонках чемпионата мира — спринте и пасьюте — заявила, что отсутствие флага и гимна у национальной команды на этом старте её не задевает.
“На самом деле нет. Все знают, что мы из России. Конечно, если бы представилась возможность финишировать с флагом и ты бы не воспользовался этим, то было бы обидно. Но пока, возможно, мы к этому не готовы. Через годик на Олимпиаде если только.
Флаг и гимн в нашем сердце. Если кто-то выиграет из нас гонку на этом чемпионате мира, то каждый спортсмен будет внутри петь гимн”, — приводит слова Казакевич сайт “Матч ТВ”.
Из-за санкций CAS российские спортсмены не могут использовать флаг, гимн и национальную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.
- 14 февраля 2021
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