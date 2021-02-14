Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Ирина Казакевич: если кто-то из нас выиграет гонку на ЧМ, то будет внутри петь гимн

Ирина Казакевич: если кто-то из нас выиграет гонку на ЧМ, то будет внутри петь гимн
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Биатлонистка Ирина Казакевич, которая стала лучшей из россиянок в двух гонках чемпионата мира — спринте и пасьюте — заявила, что отсутствие флага и гимна у национальной команды на этом старте её не задевает.

“На самом деле нет. Все знают, что мы из России. Конечно, если бы представилась возможность финишировать с флагом и ты бы не воспользовался этим, то было бы обидно. Но пока, возможно, мы к этому не готовы. Через годик на Олимпиаде если только.

Флаг и гимн в нашем сердце. Если кто-то выиграет из нас гонку на этом чемпионате мира, то каждый спортсмен будет внутри петь гимн”, — приводит слова Казакевич сайт “Матч ТВ”.

Из-за санкций CAS российские спортсмены не могут использовать флаг, гимн и национальную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

Единственная надежда сборной России – дебютантка Казакевич. А команду вообще готовили?
Ирина впервые приехала на чемпионат мира, но пока только она не проваливается. Что не так с нашей командой?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021