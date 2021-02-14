Норвежские журналисты назвали реакцию на слова Йоханнеса Бё токсичным русским гневом

Норвежский портал Dagbladet опубликовал статью под названием «Токсичный русский гнев». В ней авторы разбирают реакцию россиян на недавние слова лидера Кубка мира Йоханнеса Бё, заявившего, что российских биатлонистов, лишённых гимна и флага на крупнейших международных турнирах, слишком мягко наказали.
В частности, журналистов из Норвегии заинтересовало высказывание Дмитрия Васильева. «Для них все способы хороши. Мы же видим, что с Россией вообще происходит: сначала Скрипали, теперь Навальный. Бездоказательно нас в чём-то обвиняют», — отмечал двукратный олимпийский чемпион.
«Получив разрешение стартовать только из снисходительности, русские жестоко мстят тем, кто осмеливается критиковать их обман. Цель — Йоханнес Бё, который наконец-то стал таким же смелым, как Самуэльссон, когда дело касается стремления к чистому спорту.
Сегодня российские СМИ полны нападок как на Самуэльссона, так и на Бё. Норвежец стал главной мишенью после того, как осмелился сказать, что Россия на самом деле слишком легко отделалась, десятилетиями занимаясь систематическим мошенничеством.
Йоханнес Бё — величайшая звезда в биатлоне. Когда говорит лучший, остальные должны слушать. Так устроен любой вид спорта. Когда российские спортсмены стали жаловаться на условия, позволяющие им участвовать в чемпионате мира, Йоханнесу пришлось взять слово. Русские этого не понимают.
Васильев продолжает сопротивляться критике, как до него это делали российские руководители, тренеры и спортсмены, утверждая, что Россия использует те же методы, что и все остальные биатлонные страны. Он, как и предыдущие критики, путает российский государственный допинг с необходимостью применения лекарств из-за астмы.
Очевидно, что цель заключается не в том, чтобы максимально усложнить российским звёздам спорта участвовать в международных турнирах. Хорошо, когда в биатлоне, развитие которого зависит от климата, участвует как можно больше стран. И было бы только хорошо, если бы россияне снова начали побеждать. Но на сей раз это должно произойти на законных основаниях. И для этого Россия должна сначала разобраться с раскрытым мошенничеством. Они не становятся к этому ближе, когда запугивают братьев Бё», — говорится в статье.
- 14 февраля 2021
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