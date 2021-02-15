Шашилов — о российских биатлонистках: пытаешься снять напряжение, но получается пока так

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил результаты подопечных в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Конечно, хотелось намного лучше. Но из-за того, что в спринте наши спортсменки немножко провалились… Получилось так, как получилось. По трассе более-менее передвигались. Ирина Казакевич – хорошо, 19-е и 23-е места для неё за глаза на сегодняшний день. Повторю, хотелось бы лучше, но это психология. Хоть и без зрителей, но это чемпионат мира. Спортсменки переживают. Видя спортсменок, хочется им помочь, но не знаешь как. Вроде пытаешься снять напряжение, но получается пока так. Мы вместе достигли того, чего достигли. Своей вины я не умаляю ни в коем случае… Ой, даже не знаю. Может быть, 70 на 30 моя вина. 70 процентов – моя вина, 30 процентов – спортсменок какая-то, что они не подготовлены.

Надежда умирает последней, надежда и вера – это святое дело. Я в них во всех верю. Сильно ли девчонки переживают? Да, конечно. Конечно, да", — сказал Шашилов в интервью пресс-службе СБР.