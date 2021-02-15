Шашилов: за 8 биатлонистами стоят 8 губернаторов. Нельзя просто так всё сломать сразу

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как его подопечные реагируют на критику со стороны СМИ.

«Видимо, кто как. Но всё равно это всё просачивается. Им неудобно. Хотя и с Дмитрием Губерниевым разговаривали. Как-то помогает, как-то вникает, но как получается, так получается. СМИ есть СМИ, у каждого свои задачи. СМИ нужно немножко белья нижнего выкинуть, а у спортсменов надо как-то загладить всё… Ну это долго объяснять, конечно. Как есть, так есть.



Есть ли желание что-то сказать экспертам? Ребята, приходите и работайте. Вопросов же нет. Приходите и работайте, но насколько я понимаю, сильно много желающих нет поработать. Хорошо говорить. Приходите. Восемь человек, восемь мнений, восемь жизней. За восемью биатлонистами стоят восемь губернаторов, как максимум, восемь регионов, восемь тренеров, точно таких же как я, с которыми нужно что-то согласовывать, общаться. Нельзя просто так всё сломать сразу. Конечно, потихоньку всё подвинется. На сегодняшний день вот так», — сказал Шашилов в интервью пресс-службе СБР.

На проходящем в Поклюке чемпионате мира по биатлону сборная России пока не завоевала ни одной медали.