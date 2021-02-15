Владимир Королькевич назвал причину неудач сборной России на чемпионате мира по биатлону

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич не считает, что причина неудачных выступлений национальной команды на чемпионате мира в Поклюке (Словения) заключается в неверном выборе места проведения тренировочного сбора.
«Не сказал бы, что главная причина неудач кроется в этом. Может быть, надо было разделить спортсменов на две группы. Конечно, легче давать комментарии со стороны, не зная, что творится внутри. Посмотрите, что не только команда России жила наверху, но есть и другие сборные, которые выступают достаточно успешно.
На мой взгляд, проблема лежит в глубокой подготовке. Всплеск появился после нового года за счёт соревновательной деятельности. Если соревновательной работы недостаточно, то этот пик кратковременный. Получается, что спад пришёл очень быстро.
В плане стрельбы много зависит от психологии. Как можно бороться с шестью кругами? Это давит. Думаю, что весной нужно садиться и разбирать ошибки. Многие россияне выбрали самостоятельный путь подготовки, я хотел бы привести в пример сборную Беларуси. Их федерация поступила правильно, закрыв их всех в центре «Раубичи». Они вместе готовились в хороших условиях», — цитирует Королькевича «Р-Спорт».
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