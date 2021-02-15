Польховский: с корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, почему национальная команда не осталась в Антхольце (Италия) для подготовки к чемпионату мира Поклюке (Словения), а готовилась к турниру в самой Поклюке.
«На это много причин, я не хочу об этом говорить», — приводит слова Польховского Sports.ru.
Польховскому напомнили, что провести сбор в Антхольце хотели старшие тренеры Юрий Каминский и Михаил Шашилов.
«Хотеть не вредно — возьмите, сделайте. С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы. Давайте закончим эту тему. Кому надо, тот меня поймёт, услышит», — добавил он.
Напомним, в пяти гонках на чемпионате мира российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.
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