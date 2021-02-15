Йоханнес Бё объяснил, почему проиграл Самуэльссону в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Бё занял третье место, уступив финишировавшему вторым Себастиану Самуэльссону 0,8 секунды.

«Я не очень хорош тактически на последнем круге в подобных ситуациях. Занервничал, потому что не совсем уверен в своём спурте. Поэтому вышло средне. Себастьян — мощный и взрывной парень. Он обыграл меня, как и в Оберхофе. Я пытался стряхнуть его по ходу, а стоило, наверное, отсидеться у него за спиной.

Что касается стрельбы Жаклена (француз выиграл гонку. — Прим. «Чемпионата»), то это было быстро. Я понял на первой «стойке», что мне тоже так хочется. Но рвения было слишком много. Я и медленнее стрелял, и промахнулся. Но это было круто. Я ждал, что он промахнётся, но этого так и не случилось», — приводит слова норвежца NRK.