Максим Чудов дал совет Эдуарду Латыпову

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в гонке преследования на чемпионате мира и дал ему совет. Латыпов с двумя промахами занял седьмое место.

«Мне, конечно, очень приятно, что представитель Башкортостана Эдуард Латыпов во второй гонке подряд становится лучшим в нашей команде и входит в топ-10. Не буду говорить, что ему немного не хватило, – это его работа. Уже пора делать меньше ошибок, а если ты их допускаешь, тогда намного лучше ходом нужно быть. Уверен, что он всё это знает и выводы делает.

Хочу ему пожелать, чтобы он не слушал советчиков, в том числе и меня. А то многие, смотрю, лучше спортсмена знают, что и как ему делать. У Эдуарда точно видно поступательное движение. Может быть, не так быстро он проходит все этапы спортивного развития, но результат к нему точно придёт.

Не сомневаюсь, что он будет бежать в эстафете и масс-старте. На его месте я бы сам отказался от индивидуальной гонки, но, повторю, сейчас Латыпову советчиков слушать не нужно», — приводит слова Чудова пресс-служба Союза биатлонистов России.