Максим Чудов дал совет Эдуарду Латыпову

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в гонке преследования на чемпионате мира и дал ему совет. Латыпов с двумя промахами занял седьмое место.
«Мне, конечно, очень приятно, что представитель Башкортостана Эдуард Латыпов во второй гонке подряд становится лучшим в нашей команде и входит в топ-10. Не буду говорить, что ему немного не хватило, – это его работа. Уже пора делать меньше ошибок, а если ты их допускаешь, тогда намного лучше ходом нужно быть. Уверен, что он всё это знает и выводы делает.
Хочу ему пожелать, чтобы он не слушал советчиков, в том числе и меня. А то многие, смотрю, лучше спортсмена знают, что и как ему делать. У Эдуарда точно видно поступательное движение. Может быть, не так быстро он проходит все этапы спортивного развития, но результат к нему точно придёт.
Не сомневаюсь, что он будет бежать в эстафете и масс-старте. На его месте я бы сам отказался от индивидуальной гонки, но, повторю, сейчас Латыпову советчиков слушать не нужно», — приводит слова Чудова пресс-служба Союза биатлонистов России.
- 15 февраля 2021
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:14
-
10:28
-
09:38
-
09:25
-
09:23
-
09:13
-
08:59
-
08:49
-
08:44
-
08:36
-
08:29
- 14 февраля 2021
-
22:57
-
22:39
-
21:53
-
21:24
-
20:42
-
20:31
-
20:01
-
19:50
-
19:41
-
19:31
-
19:18
-
19:01
-
18:38
-
18:25
-
18:04
-
17:36
-
17:17
-
16:54
-
16:46
-
16:38
-
16:29