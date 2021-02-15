Лиза Тереза Хаузер: команда кричала, что я должна бороться. Думала: за что? За 6-е место?

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер прокомментировала завоевание серебряной медали в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке.

«Это невероятно! Перед чемпионатом я старалась сохранять спокойствие и готовиться к гонкам. После успехов в январе многие ждали от меня медалей чемпионата, но я концентрировалась на своей работе и не думала о предстоящих стартах. Нам удалось показать замечательный результат в смешанной эстафете, после чего давление немного уменьшилось, и мы смогли расслабиться. Теперь я на пьедестале во второй личной гонке чемпионата — просто не верится!



Я начала гонку с промаха, поэтому пришлось подстраиваться под ситуацию. Нужно было продолжать бороться и хорошо стрелять на оставшихся рубежах. Удивительно, но у меня получилось закрыть остальные мишени. На последнем огневом не думала, что есть шанс на пьедестал. Казалось, много спортсменок уже ушли на финишный круг, но на трассе вся команда подгоняла меня и кричала, что я должна бороться. Тогда я думала: за что? За 4-е, 5-е, 6-е место? Только на участке, где сервисмены тестируют лыжи, увидела экран стадиона с результатами, где я шла четвёртой. Конечно, я очень удивилась, но после этого решила бороться до конца. Это сработало.



Силы на последний круг у меня были. Я и сама не думала, что так будет, ведь до этого я выступала уже в трёх непростых гонках. Ноги просто несли меня вперёд. Всю гонку я работала в хорошем темпе, постепенно разгоняясь, и смогла здорово провести последний круг. Это радует!



Ещё в декабре я чувствовала, что форма улучшается, но тогда не шла стрельба. Во время рождественских каникул я много работала над этим компонентом, но знала и смогу вернуть свою стрельбу. Тогда мне просто не хватало уверенности. Помогла команда и хорошие результаты в январе. После попаданий на пьедестал всё кажется намного проще. Теперь я меньше волнуюсь перед стартами и больше наслаждаюсь гонками. Быть на пьедестале чемпионата мира — просто невероятно!» — цитирует Хаузер Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф.