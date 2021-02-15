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Тарьей Бё — об Эмильене Жаклене: ему стоит играть в лотерею

Тарьей Бё — об Эмильене Жаклене: ему стоит играть в лотерею
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал быструю и точную стрельбу француза Эмильена Жаклена в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Жаклен выиграл золото, не совершив ни одного промаха. Тарьей стал 14-м с пятью промахами.

«То, что он делает, невероятно. Он готов рисковать всем. Часто для победы так и нужно поступать. Его часто критикуют, когда он так ведёт стрельбу в эстафете и получает три штрафных круга. За эти качества его могут любить и ненавидеть в команде.

Круто, что есть такие биатлонисты. Он отличается от Мартена Фуркада, который стрелял более расчётливо и дольше выжидал. Эмильен же идёт на риск. Если кому и стоит играть в лотерею, то именно Жаклену. У него всё получается", — приводит слова Бё VG.

Й. Бё: если Жаклен продолжит так выступать, то мне о победе в Кубке мира можно забыть
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