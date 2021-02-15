Сергей Чепиков объяснил, почему сборная России по биатлону проигрывает Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков рассказал, почему, по его мнению, сборная России выступает менее успешно, чем Норвегия. В пяти гонках на чемпионате мира российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.

По мнению Чепикова, в российской команде не хватает спортсменов на подстраховке, которые могли бы заменить лидеров, если у тех что-то идёт не так.

«У Логинова в пасьюте было нормальное самочувствие, проигрыш по секундам не был катастрофическим, с ходом не было проблем. На мой взгляд, нам не хватает спортсменов на подстраховке. У норвежцев большая семья: один брат выиграл, второй поддержит.

Почему Латыпов показал нормальное выступление, а все остальные биатлонисты оказались не готовы к ЧМ? Общий уровень уровень команды не дотягивает до норвежцев», — рассказал Чепиков в эфире телеканала «Матч ТВ».