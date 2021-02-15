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Украинский биатлонист Цымбал: на чемпионате мира спортсмены — звери!

Украинский биатлонист Цымбал: на чемпионате мира спортсмены — звери!
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Украинский биатлонист Богдан Цымбал прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Он занял 18-е место, совершив один промах.

«Очень трудно было на трассе. Первые два круга я работал с ребятами, сразу бросился в бой. Немного не в своём режиме ехал. Это было очень трудно. Горы начали накрывать, мышцы очень сильно начали затекать. Но сработал на рубеже. В принципе доволен своим результатом, учитывая то, что на трассе было нелегко.

На чемпионате мира по сравнению с Кубком IBU спортсмены — звери! Я не знаю, как можно по-другому сказать. Здесь очень высокий темп, здесь нельзя ошибаться: ни на маленьком поворотике, ни на выходе с подъёма, даже на спуске! Здесь все в секундочках, все рядом. Все едут на своей границе, на своём максимуме. Тем не менее здесь самые сильные люди, и здесь очень трудно», — приводит слова Цымбала Biathlon.com.ua.

Победителем гонки стал француз Эмильен Жаклен.

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