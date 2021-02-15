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Тириль Экхофф установила женский рекорд чемпионатов мира по биатлону

Тириль Экхофф установила женский рекорд чемпионатов мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, выиграв гонку преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения), установила достижение, которое ранее не покорялось ни одной спортсменке. Экхофф завоевала золото в первых трёх гонках на турнире, в которых принимала участие, а именно в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

Ранее подобным достижением отметился пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, который чемпионат мира 2016 года также начал с трёх золотых медалей.

Завтра, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону пройдёт женская индивидуальная гонка.

30-летняя Экхофф — олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете, девятикратная чемпионка мира (шесть раз — в эстафетах), многократная победительница этапов Кубка мира.

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