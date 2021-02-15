Тириль Экхофф: не думаю, что мне удастся побить рекорд Рёйселанд

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала слова партнёрши по команде Марте Рёйселанд, которая предположила, что ей по силам обновить рекорд на чемпионате мира в Поклюке. В 2020 году Марте на чемпионате мира в Антхольце завоевала медали во всех семи гонках, включая пять золотых. Тириль в Поклюке выиграла золото в трёх гонках подряд.
«Не думаю, что мне удастся побить рекорд Марте. Её прошлогоднее достижение было историческим. Однако оно доказывает, что возможно всё. Я могу лишь поблагодарить Марте за то, что указала нам путь», — приводит слова Экхофф TV2.
Тириль также поделилась ожиданиями от индивидуальной гонки, которая состоится завтра, 16 февраля.
«Индивидуальная гонка важна для меня. Я хочу побороться за победу. Это классическая биатлонная дисциплина», — сказала Экхофф.
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