Тириль Экхофф: не думаю, что мне удастся побить рекорд Рёйселанд

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала слова партнёрши по команде Марте Рёйселанд, которая предположила, что ей по силам обновить рекорд на чемпионате мира в Поклюке. В 2020 году Марте на чемпионате мира в Антхольце завоевала медали во всех семи гонках, включая пять золотых. Тириль в Поклюке выиграла золото в трёх гонках подряд.

«Не думаю, что мне удастся побить рекорд Марте. Её прошлогоднее достижение было историческим. Однако оно доказывает, что возможно всё. Я могу лишь поблагодарить Марте за то, что указала нам путь», — приводит слова Экхофф TV2.

Тириль также поделилась ожиданиями от индивидуальной гонки, которая состоится завтра, 16 февраля.

«Индивидуальная гонка важна для меня. Я хочу побороться за победу. Это классическая биатлонная дисциплина», — сказала Экхофф.