Васильев: Миронова собирает 6 кругов на двух рубежах, как на неё рассчитывать в эстафете?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении российских биатлонисток на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Всё, что происходит в женской команде, – алогично. Решения не поддаются ни какой логике. Казакевич должна была ехать на чемпионат Европы, как Гараничев и Куклина. Она не заслужила участия в чемпионате мира, а её взяли и сразу поставили в спринт. Сейчас, наоборот: начинает разбегаться, а Казакевич не ставят на индивидуальную гонку.



Может ли она помочь в эстафете? Почему бы нет? Сейчас она выглядит лучше остальных. Другой вопрос, что к моменту эстафеты, наверняка, кто-то выпадет из той четвёрки, что успешно выступила на этапе Кубка мира. Тогда Казакевич может пригодиться.



Кто сейчас самое слабое звено из той четвёрки? Конечно, Миронова! В эстафете надо очень хорошо стрелять. Без всяких дополнительных патронов. Ноги всегда очень важны, но в данном случае они на втором месте. Если Миронова собирает по шесть кругов с двух рубежей, как на неё рассчитывать в эстафете?» — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».