«Всё будет хорошо». Дмитрий Губерниев — об индивидуальных гонках на ЧМ-2021

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от индивидуальных гонок на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

«Знаете, после воскресных пасьютов не стал ничего выкладывать, писать. Понятно, что сборная неудачно стартовала. И кроме Латыпова и Казакевич, все остальные не в форме. Если уж мы с самого начала не подготовились, то горная история и практика выступления нашей сборной показывает, что в индивидуальных гонках и в эстафетах (до масс-стартов надо дожить) всё может быть совсем неплохо. Надеюсь, что тренеры все свои косяки знают, спортсмены соберутся и покажут результат. С верой в российскую команду, с верой в тренерский штаб. Всё будет хорошо», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале

Женская индивидуальная гонка пройдёт на чемпионате мира в Поклюке (Словения) 16 февраля, мужская — 17 февраля.