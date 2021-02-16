Тириль Экхофф: Жаклен раньше был настоящим героем-любовником

Норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Ингрид Ландмарк Тандреволд в своём подкасте обсудили француза Эмильена Жаклена, который стал победителем гонки преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает Aftonbladet.
«Он французский джокер, который станет наследником Мартена Фуркада», — сказала Тандреволд.
«Он здорово выступает. Но я не очень хорошо его знаю. Он кажется немного загадочным. Я знаю, что раньше он любил погулять», — отметила Экхофф.
«Да, я тоже это слышала. Теперь у него есть девушка, но я тоже слышала такое», — призналась Тандреволд.
«Раньше он был настоящим героем-любовником. Но мы его не так хорошо знаем. Он слишком крутой для нас», — добавила Экхофф.
Сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира состоится женская индивидуальная гонка.
- 16 февраля 2021
-
09:12
-
08:46
- 15 февраля 2021
-
23:04
-
19:05
-
18:59
-
17:59
-
16:58
-
16:36
-
16:23
-
16:06
-
16:02
-
15:56
-
15:30
-
15:22
-
15:06
-
14:56
-
14:44
-
13:43
-
13:35
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:14
-
10:28
-
09:38
-
09:25
-
09:23
-
09:13
-
08:59
-
08:49
-
08:44
-
08:36
-
08:29
- 14 февраля 2021
-
22:57
-
22:39