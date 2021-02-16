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Тириль Экхофф: Жаклен раньше был настоящим героем-любовником

Тириль Экхофф: Жаклен раньше был настоящим героем-любовником
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Ингрид Ландмарк Тандреволд в своём подкасте обсудили француза Эмильена Жаклена, который стал победителем гонки преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сообщает Aftonbladet.

«Он французский джокер, который станет наследником Мартена Фуркада», — сказала Тандреволд.

«Он здорово выступает. Но я не очень хорошо его знаю. Он кажется немного загадочным. Я знаю, что раньше он любил погулять», — отметила Экхофф.

«Да, я тоже это слышала. Теперь у него есть девушка, но я тоже слышала такое», — призналась Тандреволд.

«Раньше он был настоящим героем-любовником. Но мы его не так хорошо знаем. Он слишком крутой для нас», — добавила Экхофф.

Сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира состоится женская индивидуальная гонка.

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