Ханна Эберг: не узнаю своё тело

Олимпийская чемпионка по биатлону шведка Ханна Эберг выразила недовольство своими результатами на чемпионате мира в Поклюке (Словения). В смешанной эстафете Эберг в составе сборной Швеции завоевала бронзу, после чего стала 10-й в спринте и 13-й в гонке преследования.

«Не узнаю своё тело. Форма не могла пропасть за три дня, такого не может быть», — приводит слова Эберг Aftonbladet.

“Похоже, Ханна расстроена. И я расстроена вместе с ней. Это невероятно сложно, когда организм не реагирует так, как хочется, особенно на крупных соревнованиях. Если бы это был этап Кубка мира, всё было бы гораздо проще. Но сейчас чемпионат мира, тут всегда большое напряжение. Если что-то идёт не так, спортсмен расстраивается.

Она испытывает давление извне и давит сама на себя, потому что не получает желаемого результата. Эта ноша становится всё тяжелее”, — прокомментировала ситуацию трёхкратная чемпионка мира Хелена Юнссон-Экхольм.