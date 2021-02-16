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Тириль Экхофф, назвавшая Жаклена героем-любовником: боюсь, он узнает о моих словах

Тириль Экхофф, назвавшая Жаклена героем-любовником: боюсь, он узнает о моих словах
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Олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф ответила на вопрос о реакции на её высказывания о личной жизни трёхкратного чемпиона мира француза Эмильена Жаклена. Ранее Экхофф в подкасте сказала, что Жаклен раньше был «героем-любовником» и любил «погулять».

«Была ли реакция? Нет, не было. Но я боюсь, что он узнает о моих словах. Вы ему рассказали? Нет? Ух, это хорошо», — сказала Экхофф в интервью Aftonbladet.

14 февраля Экхофф и Жаклен стали победителями гонок преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Сегодня состоится женская индивидуальная гонка. В ней примут участие четыре россиянки: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля.

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