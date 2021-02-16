Анаис Шевалье: я уже две недели не видела дочь. Это большая жертва

Призёр Олимпийских игр, шестикратный призёр чемпионатов мира французская биатлонистка Анаис Шевалье рассказала, как переживает разлуку с дочкой. Спортсменка принимает участие в чемпионате мира в Поклюке (Словения).
«Из-за коронавируса я всю зиму не могла быть рядом с дочкой. Это не входило в мои планы. Мне сложно находиться далеко от дома. Когда я участвую в соревнованиях, это нормально. Когда завоёвываю медали, это нормально. Но в целом мне тяжело.
Я уже две недели не видела дочь. В декабре меня не было рядом три недели, в январе — столько же. В марте будет так же. Тяжело. Стоит ли оно того? Таков мой выбор, но это большая жертва. Когда я добиваюсь успеха. становится лучше. Когда я побеждаю или поднимаюсь на подиум, то понимаю, зачем я здесь", — приводит слова Шевалье NRK.
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