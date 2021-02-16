Польховский: биатлонисты говорят, что не смогли наработать. Ну так чьи это проблемы?
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира. Напомним, в пяти гонках в Поклюке (Словения) российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.
«У нас нет ни одного нуля (в стрельбе. — Прим. «Чемпионата»), вот над чем надо работать и над чем думать. Надо советоваться со спортсменами, общаться, предлагать варианты, как поправить ситуацию.
Мы здесь 16 дней катались, но некоторые в интервью говорят, что не смогли наработать. Ну так чьи это проблемы, что ты не смог наработать? А что ты тогда делал: на диване лежал? Поэтому тренеры должны всё ещё раз обсудить со спортсменом. Ведь работы действительно было проделано много», — приводит слова Польховского ТАСС.
Валерий Польховский ответил на обвинения в ошибке с местом сбора перед ЧМ по биатлону
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