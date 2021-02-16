Эдуард Латыпов и Антон Бабиков не выступят в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что Антон Бабиков и Эдуард Латыпов не примут участия в индивидуальной гонке, которая пройдёт в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) завтра, 17 февраля. Начало гонки запланировано на 16:30 мск.
«Бабиков и Латыпов не бегут индивидуальную гонку. Почему Эдуард не бежит? Нам виднее, куда кого поставить. Есть ещё гонки — сингл-микст, эстафета. Рассматриваем в этом ключе. А вообще принцип такой: вышел на старт — борись за медаль», — приводит слова Польховского сайт «Матч ТВ».
Сегодня в Поклюке проходит женская индивидуальная гонка. На чемпионате мира 2021 года сборная России пока не завоевала ни одной медали. Соревнования в Поклюке завершатся 21 февраля.
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Последняя проба сил перед женской эстафетой. И надежда России на медаль. Онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на «Чемпионате».
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