Эдуард Латыпов и Антон Бабиков не выступят в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что Антон Бабиков и Эдуард Латыпов не примут участия в индивидуальной гонке, которая пройдёт в рамках чемпионата мира в Поклюке (Словения) завтра, 17 февраля. Начало гонки запланировано на 16:30 мск.

«Бабиков и Латыпов не бегут индивидуальную гонку. Почему Эдуард не бежит? Нам виднее, куда кого поставить. Есть ещё гонки — сингл-микст, эстафета. Рассматриваем в этом ключе. А вообще принцип такой: вышел на старт — борись за медаль», — приводит слова Польховского сайт «Матч ТВ».

Сегодня в Поклюке проходит женская индивидуальная гонка. На чемпионате мира 2021 года сборная России пока не завоевала ни одной медали. Соревнования в Поклюке завершатся 21 февраля.