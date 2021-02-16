Йоханнес Дале: я не уверен, что Мартен Фуркад не будет стартовать в индивидуальной гонке

Норвежкий биатлонист Йоханнес Дале прокомментировал прибытие француза Мартена Фуркада на чемпионат мира в Поклюке (Словения). Мартен завершил карьеру в прошлом году.
«Мы немного поговорили об этом. Я не уверен, что он не будет стартовать в индивидуальной гонке, ведь у него есть гарантированное место. Когда мы увидели его здесь, то подумали, что он возвращается», — приводит слова Дале TV2.
Завтра, 17 февраля, на чемпионате мира состоится мужская индивидуальная гонка. Мартен является действующим чемпионом мира в этой дисциплине.
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции.
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