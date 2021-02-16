Давидова неожиданно выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Россия — без медалей

Чешская биатлонистка Маркета Давидова неожиданно одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Спортсменка не допустила ни одного промаха. Второй с отставанием в 27,9 секунды стала представительница Швеции Ханна Эберг (один промах). Замкнула тройку Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия), у которой также один промах.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая пятое место с двумя промахами. Лариса Куклина стала 14-й, Ульяна Кайшева — 24-й, Татьяна Акимова — 29-й.
Чемпионат мира по биатлону. Индивидуальная гонка. Женщины
1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.27,7 (0)
2. Ханна Эберг (Швеция) — +27,9 (1)
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +1.04,0 (1)
...5. Светлана Миронова (Россия) — +2.05,8 (2)
...14. Лариса Куклина (Россия) — +2.28,3 (1)
...24. Ульяна Кайшева (Россия) — +3.21,8 (2)
...29. Татьяна Акимова (Россия) — +3.38,9 (2).
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