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Давидова неожиданно выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Россия — без медалей

Давидова неожиданно выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Россия — без медалей
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Чешская биатлонистка Маркета Давидова неожиданно одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Спортсменка не допустила ни одного промаха. Второй с отставанием в 27,9 секунды стала представительница Швеции Ханна Эберг (один промах). Замкнула тройку Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия), у которой также один промах.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая пятое место с двумя промахами. Лариса Куклина стала 14-й, Ульяна Кайшева — 24-й, Татьяна Акимова — 29-й.

Чемпионат мира по биатлону. Индивидуальная гонка. Женщины

1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.27,7 (0)
2. Ханна Эберг (Швеция) — +27,9 (1)
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +1.04,0 (1)
...5. Светлана Миронова (Россия) — +2.05,8 (2)
...14. Лариса Куклина (Россия) — +2.28,3 (1)
...24. Ульяна Кайшева (Россия) — +3.21,8 (2)
...29. Татьяна Акимова (Россия) — +3.38,9 (2).

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
16 февраля 2021, вторник. 14:05 МСК
Окончено
1
Маркета Давидова
Чехия
42:27.7
2
Ханна Эберг
Швеция
+27.9
3
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+1:04.0
Так классно Миронова на чемпионата мира ещё никогда не выступала. А если бы попала… Эх!
Тренеров сборной России зря критиковали за то, что поставили Светлану в индивидуальную гонку.
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