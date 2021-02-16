Тарьей Бё: думаю, Мартен Фуркад завтра будет стартовать

Норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на прибытие француза Мартена Фуркада на чемпионат мира в Поклюке (Словения). Мартен завершил спортивную карьеру в прошлом году.
«Очень интересно, что он вернулся. Думаю, завтра он будет стартовать. Если он выйдет на старт, то может сделать как Финн Кристиан Ягге, который в своей последней гонке выступал в смокинге. Может, увидим завтра Фуркада в смокинге на старте. Я бы считал его главным фаворитом.
Он мог бы сделать нечто подобное, чтобы показать, что он король. Пожалуй, этого всё же не будет, но, думаю, идея у него была. Нужно лишь уточнить, убрали его из списка для прохождения допинг-тестов, как Марит Бьорген, или же он всё ещё там и сможет завтра стартовать", — приводит слова Бё TV2.
Завтра, 17 февраля, на чемпионате мира пройдёт мужская индивидуальная гонка.
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