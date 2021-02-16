Татьяна Акимова объяснила два промаха в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Спортсменка, допустившая два промаха, заняла 29-е место.

«Сегодняшняя гонка была тяжёлой. Если бы я знала, что не бегу здесь спринт, то стоило бы поехать на Европу. Отсутствие стартов сыграло свою роль. Был большой перерыв, и для первого старта было тяжело.

На «лёжке» первый выстрел я немного не удержала. А в «стойке» чуть сбилась с ритма.

Что думаю по поводу своего возможного участия в эстафете? Тренеры решат.

Правильно ли, что так долго здесь готовились? Старты в горах даются тяжелее — всё-таки здесь высота. Возможно, было бы лучше жить внизу и подниматься сюда. Но, наверное, тренерам виднее», — рассказала Акимова в эфире телеканала «Матч ТВ».