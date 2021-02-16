Драчёв: молодец Шашилов, что настоял, чтобы Миронова бежала индивидуальную гонку

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление Светланы Мироновой в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону. Спортсменка заняла пятое место с двумя промахами.
«Миронова отлично отработала, показала свой лучший результат на этом чемпионате мира. Обидно? Это же биатлон, здесь нет обиды. У многих была возможность отработать. Очень хорошо Светлана пробежала. Наверное, в этом году это её лучший результат. Можно поздравить Миронову.
Шашилов (старший тренер Михаил Шашилов. — Прим. «Чемпионата») молодец, что настоял на том, чтобы Миронова бежала. Это и привело к пятому месту. Дай бог, чтобы он и дальше угадывал с теми, кто будет участвовать.
Результат Куклиной тоже хороший. Это её гонка, Лариса может бегать именно индивидуальные гонки. Будем ждать событий, которые будут проходить на чемпионате мира. Чемпионат длинный: те, кто в начале мог выигрывать, обычно к концу устают. И наоборот», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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