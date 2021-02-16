Куклина: непросто сидеть и видеть, как соседка уходит на гонку, а ты — на тренировку

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Она заняла 14-е место, допустив один промах.

«Тяжело готовиться к одной гонке на чемпионате мира. Непросто сидеть и видеть, как соседка по комнате уходит на гонку, а ты просто отправляешься на тренировку. Это нелегко эмоционально, психологически. Вот представьте, дали тебе один шанс. Один-единственный. И, к сожалению, я не смогла им воспользоваться сегодня.



Летом и в подготовительный период я ставила цель взять личную медаль с чемпионата мира. Но не планировала чемпионат Европы. Совсем не думала, что сезон так полностью перевернётся от моих ожиданий. Ожидала одно, была готова на одно, а имею совсем другое. Не скажу, что сегодня провал. Это нормальное, рабочее место. Но можно было сработать лучше, можно было отработать на ноль.



Не знаю, как прошла ходом, но знаю точно, что, если бы до этого стартовала, явно бы боролась на последнем круге. У меня каждый раз — чем больше стартов, тем больше выносливости, скорость появляется с каждой гонкой. Сегодня я просто взяла одну скорость с первого круга и бежала так. Конечно, много проиграла ногами. Кого такой результат удовлетворит?



Дальше готовлюсь. Туда, куда скажут. Пока ничего не говорили. Хотелось бы стартовать, бороться. Хочется дальше двигаться по Кубку мира. Я всё же надеюсь, что конец сезона мне удастся. У меня есть настрой, готова бороться. Есть желание. Я знаю, что могу», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Победительницей гонки стал чешка Маркета Давидова.